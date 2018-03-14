Данилюк рассказал, когда Украина получит первый транш макрофинансовой помощи от ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Украина может получить первый транш в рамках макрофинансовой помощи от Европейского союза (MFA) в начале осени. Об этом во время брифинга заявил министр финансов Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.
"Ожидаем окончательное одобрение этого решения в начале осени, но будем делать, чтобы это было как можно быстрее. Новая макрофинансовая помощь от ЕС предусматривает предоставление 1 млрд евро двумя траншами, суммы которых сейчас обсуждаются", - сказал Данилюк.
Глава Минфина уточнил, что все будет зависеть от того, когда Украина пройдет все процедуры.
"Сейчас мы работаем над выполнением условий, и на тот момент, когда решение будет поддержано Европарламентом, мы уже все выполним и получим сразу первый транш. А тогда, возможно, к концу года или в начале следующего получим и следующий транш", - отметил А.Данилюк.
При этом он добавил, что одним из ключевых условий получения этой помощи (первого транша) станет внедрение автоматической верификации электронных деклараций, представляемых публичными лицами, что также было условием получения третьего транша в рамках MFA, который Украине не был предоставлен в декабре.
"До 1 мая мы планируем ввести соответствующую систему. За это отвечают Госслужба спецсвязи и НАПК. Также будут и дополнительные условия. В общем, ключевой фокус - это программы борьбы с коррупцией", - отметил министр финансов.
Как сообщал УНН, Еврокомиссия предложила миллиард евро макрофинансовой помощи Украине.