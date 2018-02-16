Данилюк подав позов до суду проти ДФС

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Міністр фінансів України Олександр Данилюк подав позов до Окружного адміністративного суду Києва до Головного управління ДФС у Києві та Державної фіскальної служби України, в якому просить скасувати накази про здійснення позапланової його перевірки, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби суду.