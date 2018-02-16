Данилюк подав позов до суду проти ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Міністр фінансів України Олександр Данилюк подав позов до Окружного адміністративного суду Києва до Головного управління ДФС у Києві та Державної фіскальної служби України, в якому просить скасувати накази про здійснення позапланової його перевірки, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби суду.
“Позивач просить суд визнати протиправними та скасувати накази ГУ ДФС у м.Києві про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки позивача, а також про перенесення строку проведення розпочатої перевірки”, — йдеться у повідомленні.
Окрім цього, за інформацією суду, позивач просить суд визнати протиправними дії Головного управління ДФС у м.Києві з проведення документальної позапланової невиїзної перевірки позивача на підставі відповідного наказу.
“Олександр Данилюк у своїй позовній заяві просить визнати протиправними і скасувати низку податкових повідомлень-рішень. Водночас, позивач просить визнати протиправним та скасувати рішення ДФС про результати розгляду скарги”, — поінформували у прес-службі.
У суді додали, що засідання з розгляду позову Данилюка призначено на 5 квітня.
Нагадаємо, наприкінці липня 2017 року Печерський суд міста Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури і призначив позапланову документальну перевірку щодо дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства в період з 1998-2016 років чинного міністра фінансів України Олександра Данилюка.
Згодом повідомлялося, що ГПУ призупинила на два місяці розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом можливого ухилення від сплати податків Олександра Данилюка, який на сьогодні обіймає посаду міністра фінансів.
О.Данилюк прокоментував “продовження епопеї” із податковою перевіркою.