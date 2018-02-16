Данилюк подал иск в суд против ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Министр финансов Украины Александр Данилюк подал иск в Окружной административный суд Киева к Главному управлению ГФС в Киеве и Государственной фискальной службы Украины, в котором просит отменить приказы о внеплановой его проверке, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.
"Истец просит суд признать противоправными и отменить приказы ГУ ГФС в Киеве о проведении документальной внеплановой невыездной проверки истца, а также о переносе срока проведения начатой проверки", - говорится в сообщении.
Кроме этого, по информации суда, истец просит суд признать противоправными действия Главного управления ГФС в Киеве по проведению документальной внеплановой невыездной проверки истца на основании соответствующего приказа.
"Александр Данилюк в своем исковом заявлении просит признать противоправными и отменить ряд налоговых уведомлений-решений. В то же время, истец просит признать противоправным и отменить решение ГФС о результатах рассмотрения жалобы", - сообщили в пресс-службе.
В суде добавили, что заседание по рассмотрению иска Данилюка назначено на 5 апреля.
Напомним, в конце июля 2017 года Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и назначил внеплановую документальную проверку соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства в период с 1998-2016 годов действующего министра финансов Украины Александра Данилюка.
Впоследствии сообщалось, что ГПУ приостановила на два месяца расследования уголовного производства, открытого по факту возможного уклонения от уплаты налогов Александра Данилюка, который сегодня занимает пост министра финансов.
Данилюк прокомментировал "продолжение эпопеи" с налоговой проверкой.