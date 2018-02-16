Данилюк подал иск в суд против ГФС

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65024 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 79666 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 82390 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107928 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100573 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104644 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111610 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117096 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122820 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134351 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Данилюк подал иск в суд против ГФС

Данилюк подал иск в суд против ГФС

Киев  •  УНН

 • 10025 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Министр финансов Украины Александр Данилюк подал иск в Окружной административный суд Киева к Главному управлению ГФС в Киеве и Государственной фискальной службы Украины, в котором просит отменить приказы о внеплановой его проверке, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.

"Истец просит суд признать противоправными и отменить приказы ГУ ГФС в Киеве о проведении документальной внеплановой невыездной проверки истца, а также о переносе срока проведения начатой ​​проверки", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по информации суда, истец просит суд признать противоправными действия Главного управления ГФС в Киеве по проведению документальной внеплановой невыездной проверки истца на основании соответствующего приказа.

"Александр Данилюк в своем исковом заявлении просит признать противоправными и отменить ряд налоговых уведомлений-решений. В то же время, истец просит признать противоправным и отменить решение ГФС о результатах рассмотрения жалобы", - сообщили в пресс-службе.

В суде добавили, что заседание по рассмотрению иска Данилюка назначено на 5 апреля.

Напомним, в конце июля 2017 года Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и назначил внеплановую документальную проверку соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства в период с 1998-2016 годов действующего министра финансов Украины Александра Данилюка.

Впоследствии сообщалось, что ГПУ приостановила на два месяца расследования уголовного производства, открытого по факту возможного уклонения от уплаты налогов Александра Данилюка, который сегодня занимает пост министра финансов.

Данилюк прокомментировал "продолжение эпопеи" с налоговой проверкой.

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