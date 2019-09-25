Данилюк обговорив з британським генералом нову стратегію нацбезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Данилюк провів зустріч із радником стратегічного рівня з питань оборонної реформи від Великої Британії, генералом сером Гордоном Мессенджером. Про це повідомили у пресслужбі РНБО, передає УНН.
"Під час зустрічі йшлося про підтримку з боку Великої Британії реформ в оборонному та безпековому секторі України, а також про нову стратегію національної безпеки. О. Данилюк і Г. Мессенджер обговорили ситуацію на Сході нашої держави. У цьому контексті Г. Мессенджер висловив думку про важливість досвіду України у боротьбі з гібридною російською агресією", - йдеться у повідомленні.
Також, як зазначається, сторони під час зустрічі обмінялися досвідом у питанні методології визначення ризиків національній безпеці.
Нагадаємо, нещодавно Президент Володимир Зеленський підписав закон про оборону України.