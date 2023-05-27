Данілов: "вагнерівці" відступають з Бахмута, але збираються воювати на інших фронтах

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"Так, це відбувається. Але це не означає, що вони припинять з нами воювати. Вони збираються більше зосередитися на інших фронтах… вони перегруповуються на інших трьох локаціях", - відповів Данілов на запитання, чи йдуть "вагнерівці" з Бахмута.

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Крім цього, секретар РНБО підтримав рішення командування Збройних сил України обороняти Бахмут протягом багатьох місяців.

"Бахмут - це наша земля, наша територія, і ми повинні її захищати. Якщо ми почнемо виходити з кожного населеного пункту, це може привести нас до нашого західного кордону, як того хотів (президент рф володимир, - ред.) путін з перших днів війни", - наголосив Данілов.

Він додав, що українські захисники контролюють "лише невелику частину міста, і ми це визнаємо".

"Але потрібно мати на увазі, що Бахмут відіграв велику роль у цій війні", - підсумував він.

Нагадаємо

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що українські військові контролюють околиці Бахмута у південно-західній частині в районі "Літак".