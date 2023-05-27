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Данилов: "вагнеровцы" отступают из Бахмута, но собираются воевать на других фронтах

Данилов: "вагнеровцы" отступают из Бахмута, но собираются воевать на других фронтах

Киев • УНН

 • 662069 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью ВВС подтвердил, что российские наемники пвк "вагнера" отступают из Бахмута Донецкой области. Однако, добавил он, они перегруппировываются и собираются сосредоточиться на других фронтах, передает УНН.

Цитата

"Да, это происходит. Но это не означает, что они прекратят с нами воевать. Они собираются больше сосредоточиться на других фронтах… они перегруппировываются на других трех локациях", - ответил Данилов на вопрос, уходят ли "вагнеровцы" из Бахмута.

Детали

Кроме этого, секретарь СНБО поддержал решение командования Вооруженных сил Украины оборонять Бахмут в течение многих месяцев.

"Бахмут - это наша земля, наша территория, и мы должны ее защищать. Если мы начнем выходить из каждого населенного пункта, это может привести нас к нашей западной границе, как того хотел (президент рф владимир, - ред.) путин с первых дней войны", - подчеркнул Данилов.

Он добавил, что украинские защитники контролируют "лишь небольшую часть города, и мы это признаем".

"Но нужно иметь в виду, что Бахмут сыграл большую роль в этой войне", - подытожил он.

Напомним

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что украинские военные контролируют окрестности Бахмута в юго-западной части в районе "Самолет".

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