Данілов: Росія не зацікавлена, щоб Зеленський був успішним президентом

“До того часу, поки Росія як держава-окупант не піде з Криму, частини Донецької і Луганської областей, всі переговори, домовленості будуть вкрай хиткими з точки зору їх виконання. Чи бачу я, що РФ може піти? Ні. РФ не зацікавлена, щоб Володимир Зеленський був успішним президентом. Це квінтесенція всього процесу”, - сказав Данілов.

Він нагадав також, що зараз ведуться розмови про хорватський варіант для України, але забувають, що у Хорватії немає кордону з РФ.

“Росія не може існувати без зовнішнього ворога, вона все життя повинна з кимось воювати, а інакше розпадеться. Раптом населення подивиться на всі боки і подумає, що так погано живе, тому що "цар“ поганий? Щоб "цар“ був хороший, російська влада придумує штучних ворогів — грузинів, українців, американців. З іншого боку, вирішити проблему деокупації, звільнення територій без подальших переговорів з Росією теж неможливо”, - додав секретар РНБО.

Як повідомляв УНН, раніше Данилов заявив, що РНБО готує нове рішення щодо ситуації на сході України.