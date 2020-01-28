Данілов прокоментував указ Зеленського про розширення штату РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов сказав, що питання кібербезпеки набувають стратегічного значення в Україні та світі і діяльність Національного координаційного центру кібербезпеки стає одним з ключових у роботі РНБО. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.
“Враховуючи стратегічне значення, якого набувають питання кібербезпеки в системі національної безпеки України і в світі, діяльність Національного координаційного центру кібербезпеки стає одним з ключових у роботі РНБО України, і його завдання значно розширені відповідно до вимог часу”, — прокоментував підписання Указу Олексій Данілов.
Вказано, що національний координаційний центр кібербезпеки, очолюваний Секретарем РНБО України Олексієм Даніловим, є робочим органом Ради. Заступником керівника Центру є за посадою заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, до відання якого згідно з розподілом обов’язків віднесені питання кібербезпеки.
Нагадаємо, Володимир Зеленський розширив штат РНБО.