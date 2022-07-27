Данілов не виключив удари по території рф звідки здійснюються обстріли по Україні

На запитання чи вистачить політичної волі в керівництва України ліквідувати воєнні цілі на території рф, які завдають удару по території України, Данілов відповів: «Якщо буде потрібно, то повірте, не заколихається ні в кого рука, щоб підписати те, що треба підписати, для того, щоб ті об'єкти (звідки здійснюються обстріли – ред.), про які ви кажете, були знищені. Заява нашого Президента, що ми будемо давати відповідь та відсіч саме по тих територіях, звідки все йде, це підтверджує… Нам відомо про всі постріли, які здійснюються ракетами, літаками чи кораблями по нашій країні».

Деталі

Данілов зазначив, що Україні відомо звідки російські військові проводять обстріли української території.

Доповнення

Зеленський прокоментував російські обстріли по містах України за 26 липня та заявив, що Україна буде "бити у відповідь" російським ракетам та брехні міноборони росії.

Зеленський заявив, що Україна має повернути захоплені росією території впродовж наступних 3-6 тижнів.