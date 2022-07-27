Данілов не виключив удари по території рф звідки здійснюються обстріли по Україні

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 11955 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 35841 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 59536 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 69705 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 69786 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 72059 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 81195 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 214255 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 148587 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172263 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
93 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 148872 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 180963 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 70258 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 90833 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 90223 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 214265 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 490404 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 440665 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 647184 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 768301 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 22631 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 45797 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 90833 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 111866 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 146182 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Данілов не виключив удари по території рф звідки здійснюються обстріли по Україні

Данілов не виключив удари по території рф звідки здійснюються обстріли по Україні

Київ • УНН

 • 157404 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські військові можуть завдати удари по обєктам, які знаходяться на території росії, й звідки здійснюються обстріли по Україні. Про це він повідомив в ефірі українського телемарафону, передає кореспондент УНН.

На запитання чи вистачить політичної волі в керівництва України ліквідувати воєнні цілі на території рф, які завдають удару по території України, Данілов відповів: «Якщо буде потрібно, то повірте, не заколихається ні в кого рука, щоб підписати те, що треба підписати, для того, щоб ті об'єкти (звідки здійснюються обстріли – ред.), про які ви кажете, були знищені. Заява нашого Президента, що ми будемо давати відповідь та відсіч саме по тих територіях, звідки все йде, це підтверджує… Нам відомо про всі постріли, які здійснюються ракетами, літаками чи кораблями по нашій країні».

Деталі

Данілов зазначив, що Україні відомо звідки російські військові проводять обстріли української території.

Доповнення

Зеленський прокоментував російські обстріли по містах України за 26 липня та заявив, що Україна буде "бити у відповідь" російським ракетам та брехні міноборони росії.

Зеленський заявив, що Україна має повернути захоплені росією території впродовж наступних 3-6 тижнів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Bitcoin
$83,929.80
Золото
$3,159.50
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.65
Ethereum
$1,862.57