Данілов анонсував звіт НАБУ щодо справи “Роттердам+”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Цього тижня Національне антикорупційне бюро має відзвітувати щодо розслідування справи “Роттердам+”. Про це за підсумками засідання РНБО заявив секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов, передає кореспондент УНН.
Цитата
“... ми найближчими днями, завтра-післязавтра, заслухаємо представників відповідного силового органу НАБУ що стосується “Роттердам+”, - сказав секретар РНБО.
Що було раніше
5 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова змінила старшого групи прокурорів Віталія Пономаренка у справі “Роттердам+”, яку він тричі закривав.
НАБУ декілька разів закликало Генерального прокурора Ірину Венедіктову змінити попереднього старшого групи прокурорів у справі про формулу “Роттердам+” Віталія Пономаренка.
21 травня у САП вчетверте закрили справу “Роттердам+”.
Справа “Роттердам+”
За даними НАБУ, у межах розслідування так званої справи “Роттердам+” слідство встановило, що представники групи приватних теплогенеруючих компаній у 2015 році почали тиснути на керівництво НКРЕКП, аби воно включило до тарифу (ціни) на електроенергію, що виробляли ТЕС цієї групи, видатки, які насправді не здійснювалися, а саме — витрати на доставку та перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі.
У березні 2016 року, як вказують у НАБУ, НКРЕКП на зазначену пропозицію пристала, передбачивши зазначені неіснуючі видатки у формулі, за якою розрахувався тариф (ціна) для всієї теплової генерації. Це, своєю чергою, за даними НАБУ, призвело до зростання вартості всієї електричної енергії і, як наслідок, зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, які, понесли фінансовий тягар з оплати необґрунтованого тарифу. У результаті подорожчали товари та послуги для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності.
Слідство, як повідомили у НАБУ, зібрало докази того, що в результаті зазначених дій споживачам електроенергії впродовж 2016-2017 рр. завдано 18,87 млрд грн збитків, із яких 14,3 млрд грн отримали приватні-компанії-ініціатори запровадження “Роттердам+”.
Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із березня 2017 року. 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам у цій справі.