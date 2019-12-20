Данилишин зустрівся з Кінахом: говорили про надприбутки банків за умов "лежачої" економіки

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Курс національної валюти не відповідає економічній ситуації в країні: шостий місяць гривня зміцнюється за рахунок спекулятивного капіталу, який можуть вивести в будь-який момент. Про це заявив глава Української Спілки промисловців і підприємців Анатолій Кінах на зустрічі з главою Ради НБУ Богданом Далінішіним, пише присутній на зустрічі Роман Бочкала.