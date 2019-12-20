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Данилишин зустрівся з Кінахом: говорили про надприбутки банків за умов "лежачої" економіки

Данилишин зустрівся з Кінахом: говорили про надприбутки банків за умов "лежачої" економіки

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Курс національної валюти не відповідає економічній ситуації в країні: шостий місяць гривня зміцнюється за рахунок спекулятивного капіталу, який можуть вивести в будь-який момент. Про це заявив глава Української Спілки промисловців і підприємців Анатолій Кінах на зустрічі з главою Ради НБУ Богданом Далінішіним, пише присутній на зустрічі Роман Бочкала.

За словами Кінаха, в Україні вже стрімко погіршується торговий баланс.

"Імпорт сиру виріс на 180%. Імпорт вершкового масла - на 850%. І це не детінізація економіки. При цьому прибутку банків зросли на 350% в місяць. Аномалія. У будь-який момент може початися стрімка девальвація", - цитує Кінаха Бочкала.

За його словами, Данилишин погодився з тезою про надприбутки банків за умов "лежачої" економіці. Повідомив, що збагачення відбувається за рахунок гарантованих дивідендів з облігацій внутрішньої держпозики, під які заводяться "сумнівні" гроші - той самий спекулятивний капітал.

"Тому на ринку безліч зайвого долара. Тому що цінні папери купуються за гривню. Але правління Нацбанку з початку року поповнило резерви тільки на 5 млрд доларів, а могли на 25", - повідомили Данилишин.

Через різницю курсів - закладеного в держбюджеті-2019 на рівні 29,4 грн і фактичного 23,8 грн - бюджет недоотримує колосальні суми. Наслідки відчують усі експортери та вся економіка вже наступної весни.

"Це злочин проти держави. НБУ не регулює це питання", - заявив Данилишин.

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