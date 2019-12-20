Данилишин зустрівся з Кінахом: говорили про надприбутки банків за умов "лежачої" економіки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Курс національної валюти не відповідає економічній ситуації в країні: шостий місяць гривня зміцнюється за рахунок спекулятивного капіталу, який можуть вивести в будь-який момент. Про це заявив глава Української Спілки промисловців і підприємців Анатолій Кінах на зустрічі з главою Ради НБУ Богданом Далінішіним, пише присутній на зустрічі Роман Бочкала.
За словами Кінаха, в Україні вже стрімко погіршується торговий баланс.
"Імпорт сиру виріс на 180%. Імпорт вершкового масла - на 850%. І це не детінізація економіки. При цьому прибутку банків зросли на 350% в місяць. Аномалія. У будь-який момент може початися стрімка девальвація", - цитує Кінаха Бочкала.
За його словами, Данилишин погодився з тезою про надприбутки банків за умов "лежачої" економіці. Повідомив, що збагачення відбувається за рахунок гарантованих дивідендів з облігацій внутрішньої держпозики, під які заводяться "сумнівні" гроші - той самий спекулятивний капітал.
"Тому на ринку безліч зайвого долара. Тому що цінні папери купуються за гривню. Але правління Нацбанку з початку року поповнило резерви тільки на 5 млрд доларів, а могли на 25", - повідомили Данилишин.
Через різницю курсів - закладеного в держбюджеті-2019 на рівні 29,4 грн і фактичного 23,8 грн - бюджет недоотримує колосальні суми. Наслідки відчують усі експортери та вся економіка вже наступної весни.
"Це злочин проти держави. НБУ не регулює це питання", - заявив Данилишин.