Данилишин запропонував дозволити НБУ перераховувати до бюджету більше грошей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Рада Національного банку України пропонує знизити у змінах до закону про Нацбанк розмір рівня формування загальних резервів НБУ до 5-7% з нинішніх 10%, що має вивільнити частину резервів та збільшити обсяг коштів, які перераховуватимуться до Державного бюджету, сформувавши в ньому спеціальний фонд розвитку. Про це повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Він наголосив на доцільності доповнити закон прямими нормам, що визначають механізм використання/відновлення сформованих резервів власного капіталу та спрямування вивільнених коштів до прибутку НБУ, а отже й до Держбюджету.
"Рада НБУ вважає за доцільне знизити розмір рівня формування загальних резервів до 5-7% (у діючій редакції закону – 10%) та передбачити можливість його підвищення до 10% за рішенням Ради. Такий гнучкий підхід дасть змогу вивільнити частину загальних резервів та збільшити обсяг коштів, які перераховуватимуться до Державного бюджету України, сформувавши в ньому спеціальний Фонд розвитку", - зазначив голова Ради НБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кубів запропонував передати повноваження Нацбанку Раді з фінстабільності
Б.Данилишин зауважив, що діюча методика визначення грошово-кредитних зобов’язань та обрахунку загальних резервів втратила свою актуальність після переходу НБУ до нового монетарного режиму інфляційного таргетування та запровадження в практику методик, які сприяли формуванню резервів під реалізовані та ймовірні ризики в достатньому обсязі.
"Для усунення надмірного формування резервів власного капіталу доцільно в законі "Про Національний банк України" уточнити термін "грошово-кредитні зобов’язання". Слід чітко окреслити перелік зобов’язань, які включаються у розрахунок, обмеживши їх тільки твердими зобов’язаннями, термін пред’явлення яких не визначений, це: готівка в обігу та коррахунки банків у національній валюті", - заявив він.
Нагадаємо, у НБУ заявили, що дохідність депозитів у 2017 році знизилася.