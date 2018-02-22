Данилишин запропонував дозволити НБУ перераховувати до бюджету більше грошей

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Рада Національного банку України пропонує знизити у змінах до закону про Нацбанк розмір рівня формування загальних резервів НБУ до 5-7% з нинішніх 10%, що має вивільнити частину резервів та збільшити обсяг коштів, які перераховуватимуться до Державного бюджету, сформувавши в ньому спеціальний фонд розвитку. Про це повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.