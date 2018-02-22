Данилишин предложил разрешить НБУ перечислять в бюджет больше денег

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60028 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 72452 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 75322 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106335 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100105 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104394 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Совет Национального банка Украины предлагает снизить в изменениях в закон о Нацбанке размер уровня формирования общих резервов НБУ до 5-7% с нынешних 10%, что должно высвободить часть резервов и увеличить объем средств, которые будут перечисляться в Государственный бюджет, сформировав в нем специальный фонд развития. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook, передает УНН.

Он отметил целесообразность дополнить закон прямыми нормами, определяющими механизм использования/восстановления сформированных резервов собственного капитала и направления высвобожденных средств в прибыль НБУ, а следовательно и в Госбюджет.

"Совет НБУ считает целесообразным снизить размер уровня формирования общих резервов до 5-7% (в действующей редакции закона - 10%) и предусмотреть возможность его повышения до 10% по решению Совета. Такой гибкий подход позволит высвободить часть общих резервов и увеличить объем средств, которые будут перечисляться в Государственный бюджет Украины, сформировав в нем специальный фонд развития", - отметил глава Совета НБУ.

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Б.Данилишин отметил, что действующая методика определения денежно-кредитных обязательств и расчета общих резервов потеряла свою актуальность после перехода НБУ к новому монетарному режиму инфляционного таргетирования и внедрения в практику методик, которые способствовали формированию резервов под реализованные и вероятные риски в достаточном объеме.

"Для устранения избыточного формирования резервов собственного капитала целесообразно в законе "О Национальном банке Украины" уточнить термин "денежно-кредитные обязательства". Следует четко определить перечень обязательств, которые включаются в расчет, ограничив их только твердыми обязательствами, срок предъявления которых не определен, это: наличные деньги в обращении и корсчета банков в национальной валюте", - заявил он.

Напомним, в НБУ заявили, что доходность депозитов в 2017 году снизилась.

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