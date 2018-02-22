Данилишин предложил разрешить НБУ перечислять в бюджет больше денег
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Совет Национального банка Украины предлагает снизить в изменениях в закон о Нацбанке размер уровня формирования общих резервов НБУ до 5-7% с нынешних 10%, что должно высвободить часть резервов и увеличить объем средств, которые будут перечисляться в Государственный бюджет, сформировав в нем специальный фонд развития. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook, передает УНН.
Он отметил целесообразность дополнить закон прямыми нормами, определяющими механизм использования/восстановления сформированных резервов собственного капитала и направления высвобожденных средств в прибыль НБУ, а следовательно и в Госбюджет.
"Совет НБУ считает целесообразным снизить размер уровня формирования общих резервов до 5-7% (в действующей редакции закона - 10%) и предусмотреть возможность его повышения до 10% по решению Совета. Такой гибкий подход позволит высвободить часть общих резервов и увеличить объем средств, которые будут перечисляться в Государственный бюджет Украины, сформировав в нем специальный фонд развития", - отметил глава Совета НБУ.
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Б.Данилишин отметил, что действующая методика определения денежно-кредитных обязательств и расчета общих резервов потеряла свою актуальность после перехода НБУ к новому монетарному режиму инфляционного таргетирования и внедрения в практику методик, которые способствовали формированию резервов под реализованные и вероятные риски в достаточном объеме.
"Для устранения избыточного формирования резервов собственного капитала целесообразно в законе "О Национальном банке Украины" уточнить термин "денежно-кредитные обязательства". Следует четко определить перечень обязательств, которые включаются в расчет, ограничив их только твердыми обязательствами, срок предъявления которых не определен, это: наличные деньги в обращении и корсчета банков в национальной валюте", - заявил он.
Напомним, в НБУ заявили, что доходность депозитов в 2017 году снизилась.