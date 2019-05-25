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Дані сотень мільйонів клієнтів страхової компанії в США перебували у відкритому доступі

Дані сотень мільйонів клієнтів страхової компанії в США перебували у відкритому доступі

Київ • УНН

 • 9723 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Щонайменше 885 млн записів клієнтів американської страхової компанії First American Financial Corporation перебували у відкритому доступі. Про це повідомила в п’ятницю газета The New York Times, інформує УНН.

За її інформацією, вразливість в системі зберігання даних страхової компанії привела до того, що будь-який бажаючий міг отримати доступ до номерів соціального страхування, деталей банківських рахунків, водійських прав, а також іпотечних і податкових записів мільйонів клієнтів, які скористалися її послугами за останні 16 років. За інформацією видання, для отримання доступу до особистих даних клієнтів зловмисники могли просто поміняти одну цифру в адресі файлів, доступ до яких здійснювався безпосередньо через сайт компанії. The New York Times уточнює, що на цей момент даний недолік усунуто.

“Зараз ми вивчаємо, чи було завдано якоїсь шкоди безпеці інформації наших клієнтів, — наводить газета заяву компанії. — Поки ми не проведемо повну перевірку, від нас не звучатимуть будь-які коментарі”.

Видання звертає увагу на те, що уразливість в системі зберігання даних виявив незалежний журналіст і експерт з інформаційної безпеки Брайен Кребс. Раніше він розголосив той факт, що співробітники соціальної мережі Facebook протягом багатьох років зберігали паролі сотень мільйонів користувачів в незашифрованому вигляді. Представники соцмережі в березні цього року заявили, що виправили проблему, через яку паролі користувачів зберігалися у внутрішній базі даних в форматі, який можна прочитати.

Як повідомляв УНН, у мережу просочилися особисті дані майже 50 млн користувачів Instagram.

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