Дані про бенефіціарів підприємств стають прозорішими – Мін’юст

ukru
22 березня, 17:51 • 97446 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 135454 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 110360 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 109841 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 101522 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 104015 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 153131 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168642 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 155247 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 252451 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
6.1 м/с
38 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Зарплата очільника МВС України за 2024 рік склала понад 1,5 млн грн: що ще задекларував міністр

Зарплата очільника МВС України за 2024 рік склала понад 1,5 млн грн: що ще задекларував міністр

23 березня, 04:17 • 20839 перегляди
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 40611 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 49393 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 30422 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

08:31 • 36391 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 168766 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 252451 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 214480 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 199099 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 165532 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 64778 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 60730 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 75582 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 57238 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 87108 перегляди
Актуальне
Дані про бенефіціарів підприємств стають прозорішими – Мін’юст

Дані про бенефіціарів підприємств стають прозорішими – Мін’юст

Київ • УНН

 • 9193 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Кожна п’ята з понад мільйона компаній в Україні внесла до Єдиного державного реєстру дані про своїх кінцевих бенефіціарних власників. Про це розповіла Перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова, передає УНН з посиланням на прес-службу Мін’юсту.

"На сьогодні зареєстровано 1 млн 66 тис. юридичних осіб і кожна п'ята компанія надала до реєстру дані про бенефіціарних власників. Зараз ми зосереджені на подальшому розвитку державної політики для досягнення найвищих стандартів прозорості бенефіціарної власності", - сказала Олена Сукманова.

З серпня 2018 року Мін’юст запровадив нові правила реєстрації і тепер при здійсненні будь-яких реєстраційних дій компанія повинна розкрити дані про своїх бенефіціарних власників.

Перший заступник міністра юстиції повідомила, що єдиний державний реєстр, який найближчим часом запрацює в оновленому режимі, дозволить здійснювати пошук бенефіціарного власника за ім’ям, таким чином буде надаватись інформація про всі компанії, в яких дана особа визначена як кінцевий бенефіціар.

Окрім того, буде забезпечено повноту розкриття даних про кінцевих бенефіціарних власників — вказуватиметься як характер впливу (прямий або непрямий контроль), так і відсоток власності.

У то й же час, перевірка даних про власників є дуже складним питанням не тільки для України, а й для всіх країн світу.

"З одного боку ми повинні заохочувати бізнес показувати своїх бенефіціарів, а з іншого - цей процес не повинен призводити до погіршення умов для відкриття бізнесу або до деяких затримок у процедурі реєстрації. Тобто тут дуже важливо дотримуватися балансу", - наголосила Олена Сукманова.

Як повідомили у відомстві, кабмін затвердив новий план дій щодо впровадження ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" на 2018-2020 роки.

При цьому Олена Сукманова додала, що одним з передбачених заходів є "Забезпечення механізму верифікації бенефіціарних власників". Для цього Міністерство юстиції розробляє концепцію створення ефективного механізму верифікації в активному діалозі з іншими зацікавленими сторонами: державними органами, міжнародними партнерами та неурядовими організаціями.

Як повідомляв УНН, у Мін'юсті оголосили початок іспитів для держреєстраторів

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,726.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,009.16