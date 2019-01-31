Дані про бенефіціарів підприємств стають прозорішими – Мін’юст

"На сьогодні зареєстровано 1 млн 66 тис. юридичних осіб і кожна п'ята компанія надала до реєстру дані про бенефіціарних власників. Зараз ми зосереджені на подальшому розвитку державної політики для досягнення найвищих стандартів прозорості бенефіціарної власності", - сказала Олена Сукманова.

З серпня 2018 року Мін’юст запровадив нові правила реєстрації і тепер при здійсненні будь-яких реєстраційних дій компанія повинна розкрити дані про своїх бенефіціарних власників.

Перший заступник міністра юстиції повідомила, що єдиний державний реєстр, який найближчим часом запрацює в оновленому режимі, дозволить здійснювати пошук бенефіціарного власника за ім’ям, таким чином буде надаватись інформація про всі компанії, в яких дана особа визначена як кінцевий бенефіціар.

Окрім того, буде забезпечено повноту розкриття даних про кінцевих бенефіціарних власників — вказуватиметься як характер впливу (прямий або непрямий контроль), так і відсоток власності.

У то й же час, перевірка даних про власників є дуже складним питанням не тільки для України, а й для всіх країн світу.

"З одного боку ми повинні заохочувати бізнес показувати своїх бенефіціарів, а з іншого - цей процес не повинен призводити до погіршення умов для відкриття бізнесу або до деяких затримок у процедурі реєстрації. Тобто тут дуже важливо дотримуватися балансу", - наголосила Олена Сукманова.

Як повідомили у відомстві, кабмін затвердив новий план дій щодо впровадження ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" на 2018-2020 роки.

При цьому Олена Сукманова додала, що одним з передбачених заходів є "Забезпечення механізму верифікації бенефіціарних власників". Для цього Міністерство юстиції розробляє концепцію створення ефективного механізму верифікації в активному діалозі з іншими зацікавленими сторонами: державними органами, міжнародними партнерами та неурядовими організаціями.

Як повідомляв УНН, у Мін'юсті оголосили початок іспитів для держреєстраторів.