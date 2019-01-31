Данные о бенефициарах компаний становятся прозрачнее - Минюст

КИЕВ. 31 января. УНН. Каждый пятый из более миллиона компаний в Украине внесла в Единый государственный реестр данные о своих конечных бенефициарных владельцах. Об этом рассказала первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.