Дані 57 млн користувачів та водіїв Uber потрапили в руки хакерів

Зазначається, що з компанії був звільнений глава служби безпеки Джо Салліван і один з його заступників, так як з їх відома витік даних приховували понад рік.

"Під час інциденту ми зробили негайні кроки із захисту даних і припинення подальшого несанкціонованого доступу", - заявив Дара Хосровшахі, який обіймає посаду головного виконавчого директора компанії.

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Він також заявив, що не має наміру виправдовуватися за те, що трапилося. Компанія співпрацює з регуляторами в США для усунення наслідків атаки і захисту даних.

Нагадаємо, хакери групи The Dark Overlord зламали базу даних однієї з клінік пластичної хірурги в Лондоні.