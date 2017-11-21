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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 5217 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 20773 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 34242 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 41029 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 39682 просмотра

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11:17 • 100629 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11 марта, 06:59 • 98362 просмотра

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Данные 57 млн ​​пользователей и водителей Uber попали в руки хакеров

Данные 57 млн ​​пользователей и водителей Uber попали в руки хакеров

Киев  •  УНН

 • 11705 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Хакеры украли персональные данные более 57 млн ​​пользователей и водителей компании Uber. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что из компании был уволен глава службы безопасности Джо Салливан и один из его заместителей, так как с их ведома утечка данных скрывали больше года.

"Во время инцидента мы сделали немедленные шаги по защите данных и прекращения дальнейшего несанкционированного доступа", - заявил Дара Хосровшахи, занимающий пост главного исполнительного директора компании.

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Он также заявил, что не намерен оправдываться за то, что случилось. Компания сотрудничает с регуляторами в США для устранения последствий атаки и защиты данных.

Напомним, хакеры группы The Dark Overlord взломали базу данных одной из клиник пластической хирурги в Лондоне.

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