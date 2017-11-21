Данные 57 млн ​​пользователей и водителей Uber попали в руки хакеров

Отмечается, что из компании был уволен глава службы безопасности Джо Салливан и один из его заместителей, так как с их ведома утечка данных скрывали больше года.

"Во время инцидента мы сделали немедленные шаги по защите данных и прекращения дальнейшего несанкционированного доступа", - заявил Дара Хосровшахи, занимающий пост главного исполнительного директора компании.

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Он также заявил, что не намерен оправдываться за то, что случилось. Компания сотрудничает с регуляторами в США для устранения последствий атаки и защиты данных.

Напомним, хакеры группы The Dark Overlord взломали базу данных одной из клиник пластической хирурги в Лондоне.