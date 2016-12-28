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Дамбу на Північно-Кримському каналі не встигнуть добудувати у цьому році

Дамбу на Північно-Кримському каналі не встигнуть добудувати у цьому році

Київ • УНН

 • 9707 перегляди

ХЕРСОН-КИЇВ. 28 грудня. УНН. На Північно-Кримському каналі триває будівництво дамби. У цьому році її не встигнуть добудувати через сезонні та фінансові складнощі. Про це заявила голова Державного агентства водних ресурсів України Ірина Овчаренко на нараді з питань розвитку зрошення Херсонщини, повідомили УНН у прес-службі Херсонської ОДА.

Під час наради обговорили питання щодо Стратегії відновлення роботи та розвитку зрошувальних систем на півдні України та нових підходів Держводагентства до збалансованого управління водними ресурсами. І.Овчаренко поінформувала присутніх сільгоспвиробників і фермерів Херсонщини щодо законодавчих нововведень у системі водного господарства України, а також особливу увагу звернула на процесі побудови дамби на Північно-Кримському каналі у Херсонській області.

“Завершення будівництва в цьому році не є можливим з урахуванням сезонних і фінансових складностей. Однак до наступного поливного сезону споруда буде функціонально готова. Тож питання зрошення Чаплинського й Каланчацького районів буде вирішене у будь-якому випадку”, — зазначила І.Овчаренко.

Нагадаємо, після анексії Криму у 2014 році на Північно-Кримському каналі побудували тимчасову перегородку з мішків.

Як повідомляв УНН, будівництво дамби на Північно-Кримському каналі планують завершити цьогоріч.

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