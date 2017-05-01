Дамаск використав нервово-паралітичний газ під час останніх атак - HRW
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Сирійська влада застосовувала нервово-паралітичну речовину під час чотирьох хімічних атак. Про це заявила правозахисна організація Human Rights Watch (HRW), передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“Правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) заявляє про нові свідчення, які вказують, що сирійська влада застосовувала нервово-паралітичну речовину під час чотирьох хімічних атак, починаючи з грудня. Серед них і хімічна атака 4 квітня у Хан-Шейхуні, під час якої загинули близько 100 людей, серед яких 30 дітей”, — йдеться в повідомленні.
“Використання владою нервово-паралітичної речовини є смертельною ескалацією”, — зазначив виконавчий директор Human Rights Watch Кеннет Рот.
Також у повідомленні зазначено, що правозахисники не мали можливості провести розслідування безпосередньо на місці атак. Вони опитали 60 очевидців і проаналізували фото і відео жертв.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров і Державний секретар США Рекс Тіллерсон по телефону обговорили Сирію.