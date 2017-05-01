Дамаск использовал нервно-паралитический газ во время последних атак - HRW

“Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявляет о новых свидетельствах, указывающих, что сирийские власти применяли нервно-паралитическое вещество при четырех химических атаках, начиная с декабря. Среди них и химическая атака 4 апреля во Хан-Шейхуне, во время которой погибли около 100 человек, среди которых 30 детей”, — говорится в сообщении.

“Использование властью нервно-паралитического вещества является смертельной эскалацией”, — отметил исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот.

Также в сообщении отмечено, что правозащитники не имели возможности провести расследование непосредственно на месте атак. Они опросили 60 свидетелей и проанализировали фото и видео жертв.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон по телефону обсудили Сирию .