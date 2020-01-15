Дамаск повідомляє про атаку Ізраїлем сирійського аеродрому

КИЇВ. 15 січня. УНН. Представники сирійської армії в ніч на 15 січня, звинуватили Ізраїль у атаці на військовий аеродром з позначенням Т-4, розташований в провінції Хомс. Про це повідомляють офіційні сирійські ЗМІ, передає УНН із посиланням на DW.