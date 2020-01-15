Дамаск повідомляє про атаку Ізраїлем сирійського аеродрому

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Представники сирійської армії в ніч на 15 січня, звинуватили Ізраїль у атаці на військовий аеродром з позначенням Т-4, розташований в провінції Хомс. Про це повідомляють офіційні сирійські ЗМІ, передає УНН із посиланням на DW.

Згідно із заявою армійської пресслужби, чотири ізраїльські ракети досягли аеродрому, в той час як інші були перехоплені службами ППО. В ході удару обійшлося без жертв, проте, аеродрому були заподіяні руйнування.

Раніше представники армії Ізраїлю неодноразово стверджували, що аеродром Т-4 використовується Іраном для поставок зброї ліванського шиїтського угруповання “Хезболлах”.

Ізраїль регулярно завдає ударів по іранським об’єктам у Сирії. Останній масований ракетний удар по позиціях батальйону “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції і сирійських збройних силах на території Сирії був здійснений в листопаді. Тоді Ізраїль оголосив, що цей удар був нанесений у відповідь на запуск ракет у бік Ізраїлю.

“Ми вважаємо сирійський режим відповідальним за всі дії, які відбуваються на сирійській території, і попереджаємо його про наслідки, якщо він буде вирішувати подальші атаки проти Ізраїлю”, — говорилося в повідомленні ізраїльської армії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Ірані затримано автора відео з запуском ракети по МАУ

Нагадаємо, в ніч на 15 січня по військовій базі США на північ від Багдада провели ракетний обстріл.

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