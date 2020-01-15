Дамаск сообщает об атаке Израилем сирийского аэродрома
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Представители сирийской армии в ночь на 15 января, обвинили Израиль в атаке на военный аэродром с обозначением Т-4, расположенный в провинции Хомс. Об этом сообщают официальные сирийские СМИ, передает УНН со ссылкой на DW.
Согласно заявлению армейской пресс-службы, четыре израильских ракеты достигли аэродрома, в то время как другие были перехвачены службами ПВО. В ходе удара обошлось без жертв, однако, аэродрома были причинены разрушения.
Ранее представители армии Израиля неоднократно утверждали, что аэродром Т-4 используется Ираном для поставок оружия ливанской шиитской группировки “Хезболлах”.
Израиль регулярно наносит удары по иранським обьектам в Сирии. Последний массированный ракетный удар по позициям батальона “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции и сирийских вооруженных сил на территории Сирии был осуществлен в ноябре. Тогда Израиль объявил, что этот удар был нанесен в ответ на запуск ракет в сторону Израиля.
“Мы считаем сирийский режим ответственным за все действия, которые происходят на сирийской территории, и предупреждаем его о последствиях, если он будет решать дальнейшие атаки против Израиля”, — говорилось в сообщении израильской армии.
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Напомним, в ночь на 15 января по военной базе США к северу от Багдада провели ракетный обстрел.