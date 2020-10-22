Далі тільки вниз: в НБУ розповіли про цілі щодо рівня інфляції в Україні

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Національний банк України планує і надалі знижувати таргетування щодо рівня інфляції в Україні, який наразі становить 5%. Про це на брифінгу повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб, передає кореспондент УНН.

“Якщо коротко - то далі тільки вниз. Ми не бачимо ніяких можливостей для підвищення таргету. Якщо подивитися на світову практику - більше 40 країн, які таргетують інфляцію, там тільки одна країна, яка має таргет вище 5%. Ми вже не раз говорили цього року, що зараз завданням є заякорення інфляційних очікувань на рівні, близького до таргету Національного банку - 5%. Ми вважаємо, що цей таргет наразі є оптимальним для економіки України, якщо зважати на її потенційне зростання ВВП і так далі. Але ми не виключаємо, і вже потрібно, може, починати цю дискусію в найближчому майбутньому, щодо перегляду вниз цього таргету, там, через декілька років”, - сказав Дмитро Сологуб.

Він зазначив, що головною умовою перегляду зниження цільового таргету, крім глобальних світових умов інфляційних, буде стійка макроекономічна ситуація в Україні.

Нагадаємо, Нацбанк переглянув прогноз інфляції.

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