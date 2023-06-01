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Далі – переговори з Єврорадою: Європарламент підтримав план щодо збільшення виробництва боєприпасів для України

Далі – переговори з Єврорадою: Європарламент підтримав план щодо збільшення виробництва боєприпасів для України

Київ • УНН

 • 100752 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Європейський парламент у четвер підтримав законопроект про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет. Про це УНН пише з посиланням на пресслужбу парламенту.

Деталі

За прийняття закону віддали 446 голосів, проти – 67, ще 112 утрималися.

У пресслужбі зазначили, що закон про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) дозволить прискорити постачання боєприпасів і ракет в Україну, а також допоможе державам-членам поповнити свої арсенали.

Цитата

“Запроваджуючи цільові заходи, включаючи фінансування у розмірі 500 мільйонів євро, ASAP має на меті збільшити виробничі потужності ЄС для усунення поточної нестачі оборонної продукції, зокрема боєприпасів класу "земля-земля" та артилерійських боєприпасів, ракет та їх компонентів”, – йдеться в повідомленні.

Європейська комісія визначатиме та постійно відстежуватиме наявність цих оборонних продуктів, їхніх компонентів та відповідної сировини.

Законопроект встановлює механізми та тимчасові правила для забезпечення своєчасної та тривалої доступності оборонної продукції для її покупців у Європейському Союзі.

Ефективність цього регулювання буде оцінено до середини 2024 року.

Наразі депутати Європарламенту розпочнуть переговори з Єврорадою з метою досягнення політичної угоди, за яку депутати Європарламенту потім проголосують на пленарному засіданні в липні.

Окрім того, Європарламент працює над підсиленням європейської оборонної промисловості за допомогою спільного Закону про закупівлі (EDIRPA), щоб підтримати співпрацю між державами-членами на етапі оборонних закупівель для заповнення найбільш нагальних і критичних прогалин.

Доповнення

У березні повідомлялося, що Європейський Союз може виділити 500 мільйонів євро для виробництва боєприпасів калібру 155 мм для подальшої передачі їх Україні.

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