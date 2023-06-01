Дальше - переговоры с Евросоветом: Европарламент поддержал план по увеличению производства боеприпасов для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Европейский парламент в четверг поддержал законопроект об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет. Об этом УНН пишет со ссылкой на пресс-службу парламента.
Детали
За принятие закона отдали 446 голосов, против – 67, еще 112 воздержались.
В пресс-службе отметили, что закон о поддержке производства боеприпасов (ASAP) позволит ускорить поставки боеприпасов и ракет в Украину, а также поможет государствам-членам пополнить свои арсеналы.
Цитата
“Внедряя целевые меры, включая финансирование в размере 500 миллионов евро, ASAP имеет целью увеличить производственные мощности ЕС для устранения текущей нехватки оборонной продукции, в частности боеприпасов класса "земля-земля" и артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов”, – говорится в сообщении.
Европейская комиссия будет определять и постоянно отслеживать наличие этих оборонных продуктов, их компонентов и соответствующего сырья.
Законопроект устанавливает механизмы и временные правила для обеспечения своевременной и длительной доступности оборонной продукции для ее покупателей в Европейском Союзе.
Эффективность этого регулирования будет оценена к середине 2024 года.
Сейчас депутаты Европарламента начнут переговоры с Евросоветом с целью достижения политического соглашения, за которое депутаты Европарламента затем проголосуют на пленарном заседании в июле.
Кроме того, Европарламент работает над усилением европейской оборонной промышленности с помощью общего Закона о закупках (EDIRPA), чтобы поддержать сотрудничество между государствами-членами на этапе оборонных закупок для заполнения наиболее насущных и критических пробелов.
Дополнение
В марте сообщалось, что Европейский Союз может выделить 500 миллионов евро для производства боеприпасов калибра 155 мм для последующей передачи их Украине.