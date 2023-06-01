Дальше - переговоры с Евросоветом: Европарламент поддержал план по увеличению производства боеприпасов для Украины

Детали

За принятие закона отдали 446 голосов, против – 67, еще 112 воздержались.

В пресс-службе отметили, что закон о поддержке производства боеприпасов (ASAP) позволит ускорить поставки боеприпасов и ракет в Украину, а также поможет государствам-членам пополнить свои арсеналы.

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“Внедряя целевые меры, включая финансирование в размере 500 миллионов евро, ASAP имеет целью увеличить производственные мощности ЕС для устранения текущей нехватки оборонной продукции, в частности боеприпасов класса "земля-земля" и артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов”, – говорится в сообщении.

Европейская комиссия будет определять и постоянно отслеживать наличие этих оборонных продуктов, их компонентов и соответствующего сырья.

Законопроект устанавливает механизмы и временные правила для обеспечения своевременной и длительной доступности оборонной продукции для ее покупателей в Европейском Союзе.

Эффективность этого регулирования будет оценена к середине 2024 года.

Сейчас депутаты Европарламента начнут переговоры с Евросоветом с целью достижения политического соглашения, за которое депутаты Европарламента затем проголосуют на пленарном заседании в июле.

Кроме того, Европарламент работает над усилением европейской оборонной промышленности с помощью общего Закона о закупках (EDIRPA), чтобы поддержать сотрудничество между государствами-членами на этапе оборонных закупок для заполнения наиболее насущных и критических пробелов.

Дополнение

В марте сообщалось, что Европейский Союз может выделить 500 миллионов евро для производства боеприпасов калибра 155 мм для последующей передачи их Украине.