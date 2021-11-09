Далекий Схід Росії зіткнувся з нестачею товарів першої необхідності. Ймовірна причина у транзиті з Китаєм
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Жителі віддалених регіонів російського Далекого Сходу відчувають нестачу товарів першої необхідності, а також дефіцит будматеріалів і продуктів, пише “Коммерсант”, передає УНН.
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Контейнери з вантажами для Сахаліну, Чукотки, Камчатки і Магаданської області застрягли в портах Примор’я. Така ситуація виникла через різке збільшення транзиту контейнерів з Китаю. Через різке зростання вартості фрахту, складнощів на прикордонних переходах і карантинних обмежень у Китаї поставки з цієї країни в Європу тепер здійснюються через Владивосток і Находку. Російські порти з потоком вантажів, який різко виріс, не справляються.
Проблеми із завезенням товарів першої необхідності, а також продуктів харчування, будматеріалів і навіть ліків визнають глави регіонів. У Мінтрансі за дорученням віцепрем’єра Юрія Трутнєва створена робоча група з контролю за постачанням вантажів у далекосхідні регіони. Як повідомив міністр транспорту і дорожнього будівництва Камчатського краю Володимир Каюмов, робоча група стежить за вантажами, які знаходяться в порту Владивостока “з метою відправки в першу чергу найнеобхідніших — продуктів харчування, медикаментів, будматеріалів”.
Приморська транспортна прокуратура почала перевірку дотримання законодавства при організації завезення товарів в райони Крайньої Півночі через порт Владивостока.
У чому ймовірна причина?
Представники компаній, що відправляють вантажі в далекосхідні регіони, дорікають адміністрації приморських портів в тому, що пріоритет віддається транзиту з Китаю, а не внутрішнім перевезенням. У Владивостоцькому морському торговому порту, в свою чергу, заявляють, що приділяють особливу увагу вантажам для Далекого Сходу “в силу їхньої соціальної значущості”.
При цьому учасники ринку не очікують, що ситуація в портах швидко нормалізується. “Чехарда у Примор’ї триватиме весь наступний рік, а може бути, і довше”, — заявило джерело видання в одній з судноплавних компаній.
Доповнення
Жителі селищ Чукотки опублікували звернення до президента Росії Володимира Путіна на Change.org, в якому повідомили, що майже у всіх населених пунктах регіону закінчилися овочі, фрукти, молочні продукти і яйця. “Нам реально страшно за своє здоров’я і здоров’я наших дітей”, — йдеться у зверненні.