Дальний Восток России столкнулся с нехваткой товаров первой необходимости. Вероятная причина в транзите с Китаем

Детали

Контейнеры с грузами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области застряли в портах Приморья. Такая ситуация возникла из-за резкого увеличения транзита контейнеров из Китая. Из-за резкого роста стоимости фрахта, сложностей на погранпереходах и карантинных ограничений в Китае поставки из этой страны в Европу теперь осуществляются через Владивосток и Находку. Российские порты с резко выросшим потоком грузов не справляются.

Проблемы с завозом товаров первой необходимости, а также продуктов питания, стройматериалов и даже лекарств признают главы регионов. В Минтрансе по поручению вице-премьера Юрия Трутнева создана рабочая группа по контролю за поставкой грузов в дальневосточные регионы. Как сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов, рабочая группа следит за грузами, которые находятся в порту Владивостока, “с целью отправки в первую очередь самых необходимых — продуктов питания, медикаментов, стройматериалов”.

Приморская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при организации завоза товаров в районы Крайнего Севера через порт Владивостока.

В чем вероятная причина?

Представители компаний, отправляющих грузы в дальневосточные регионы, упрекают администрацию приморских портов в том, что приоритет отдается транзиту из Китая, а не внутренним перевозкам. Во Владивостокском морском торговом порту, в свою очередь, заявляют, что уделяют особое внимание грузам для Дальнего Востока “в силу их социальной значимости”.

При этом участники рынка не ждут, что ситуация в портах быстро нормализуется. “Чехарда в Приморье продлится весь следующий год, а может быть, и дольше”, — заявил источник издания в одной из судоходных компаний.

Дополнение

Жители поселков Чукотки опубликовали обращение к президенту России Владимиру Путину на Change.org, в котором сообщили, что почти во всех населенных пунктах региона закончились овощи, фрукты, молочные продукты и яйца. “Нам реально страшно за свое здоровье и здоровье наших детей”, — говорится в обращении.