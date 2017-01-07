Дабл-дабл українця Х.Боломбоя допоміг "Солт-Лейк-Сіті" здобути перемогу в матчі NBDL

У поєдинку проти “Айови Енерджі” колектив українця здобув п’яту перемогу в сезоні — 94:87.

Наш співвітчизник оформив дабл-дабл — 13 очок (3/9 двоочкові, 1/1 триочкові, 6/9 штрафні), 15 підбирань при 3 передачах, 2 блок-шотах і 1 перехопленні за 35 хвилин ігрового часу.

Примітно, що Х.Боломбой продовжив серію дабл-даблів у турнірі — 7 матчів поспіль.

Нагадаємо, що “Солт-Лейк-Сіті” мають 5 перемог і 14 поразок — 10 місце Західної конференції NBDL.