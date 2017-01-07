Дабл-дабл украинца Х.Боломбоя помог "Солт-Лейк-Сити" одержать победу в матче NBDL

В поединке против "Айовы Энерджи" коллектив украинца одержал пятую победу в сезоне - 94:87.

Наш соотечественник оформил дабл-дабл - 13 очков (3/9 двухочковые, 1/1 трехочковые, 6/9 штрафные), 15 подборов при 3 передачах, 2 блок-шотах и ​​1 перехвате 35 минут игрового времени.

Примечательно, что Х.Боломбой продолжил серию дабл-дабл в турнире - 7 матчей подряд.

Напомним, что "Солт-Лейк-Сити" имеют 5 побед и 14 поражений - 10 место Западной конференции NBDL.