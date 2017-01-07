Дабл-дабл украинца Х.Боломбоя помог "Солт-Лейк-Сити" одержать победу в матче NBDL
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Команда украинского тяжелого форварда / центрового Хоэля Боломбоя "Солт-Лейк-Сити Старз" провела очередной поединок в регулярном чемпионате Лиги развития НБА (NBDL), сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В поединке против "Айовы Энерджи" коллектив украинца одержал пятую победу в сезоне - 94:87.
Наш соотечественник оформил дабл-дабл - 13 очков (3/9 двухочковые, 1/1 трехочковые, 6/9 штрафные), 15 подборов при 3 передачах, 2 блок-шотах и 1 перехвате 35 минут игрового времени.
Примечательно, что Х.Боломбой продолжил серию дабл-дабл в турнире - 7 матчей подряд.
Напомним, что "Солт-Лейк-Сити" имеют 5 побед и 14 поражений - 10 место Западной конференции NBDL.