Дабл-дабл Леня допоміг "Фініксу" здобути шосту перемогу в сезоні НБА

Центровий з Антрациту з’явився на паркеті з лави запасних і в перших же спробах ефектно реалізував алей-уп та слем-данк. Наприкінці першої чверті українцю вдалося забрати на чужому щиті підбирання та забити з фолом.

В другій половині баталії наш співвітчизник продовжив яскраві виступи, особливо плідно попрацювавши на щитах, та повторив персональний рекорд кар’єри в НБА — 18 підбирань. Також центровий додав 17 очок (6/10 двоочокові, 5/6 штрафні), здійснивши дабл-дабл. Крім того на лицьовому рахунку гравця “Санс” 2 асисти і 2 блок-шоти.

Примітно, що 18 підбирань є повторенням рекорду Леня, який був встановлений у сезоні 2014-15 років.

“Я вважаю, що цей матч увійшов до топ-3 моєї кар’єри. Але все таки кращою вважаю свою гру проти „Орландо“ пару років тому. Ця перемога над Лейкерс дуже важлива для нас. Ми програли їм минулі два матчі в чемпіонаті та їхали сюди з метою перемогти. У цьому сезоні я намагаюся бути більш агресивним, намагаюся спровокувати суперників, у яких є 3-4 персональних зауваження, заробляти фоли на собі і потім пробивати штрафні. Загалом, я став більше уваги приділяти дрібним деталям”, — заявив Лень.

Додамо, що “Санс” святкували 6 перемогу в сезоні (122:113) при 11 поразках. У “Лейкерс” аналогічні показники, але на 1 програш менше.