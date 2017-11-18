Дабл-дабл Леня помог "Финиксу" одержать шестую победу в сезоне НБА

Центровой из Антрацита появился на паркете со скамейки запасных и в первых же попытках эффектно реализовал аллей-уп и слэм-данк. В конце первой четверти украинцу удалось забрать на чужом щите подбор и забить с фолом.

Во второй половине баталии наш соотечественник продолжил яркие выступления, особенно плодотворно поработав на щитах, и повторил персональный рекорд карьеры в НБА — 18 подборов. Также центровой добавил 17 очков (6/10 двоочоковых, 5/6 штрафные), осуществив дабл-дабл. Кроме того, на лицевой счета игрока “Санс” 2 ассиста и 2 блок-шота.

Примечательно, что 18 подборов являются повторением рекорда Леня, который был установлен в сезоне 2014-15 годов.

“Я считаю, что этот матч вошел в топ-3 моей карьеры. Но все же лучше считаю свою игру против „Орландо“ пару лет назад. Эта победа над Лейкерс очень важна для нас. Мы проиграли им прошлые два матча в чемпионате и ехали сюда с целью победить. В этом сезоне я стараюсь быть более агрессивным, стараюсь спровоцировать соперников, у которых есть 3-4 персональных замечания, зарабатывать фолы на себе и затем пробивать штрафные. В общем, я стал больше внимания уделять мелким деталям”, — заявил Лень.

Добавим, что “Санс” праздновали 6 победу в сезоне (122: 113) при 11 поражениях. В “Лейкерс” аналогичные показатели, но на 1 проигрыш меньше.