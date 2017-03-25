Д.Вороненкова поховали на Звіринецькому кладовищі у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Екс-депутат державної думи РФ Денис Вороненков був похований у місті Києві на Звіринецькому кладовищі, передає УНН.
Відспівування убитого Дениса Вороненкова відбулося в суботу, 25 березня, у Володимирському соборі Києва.
На панахиді, окрім дружини Д.Вороненкова Марії Максакової, були присутні колишній депутат держдуми РФ Ілля Пономарьов, народний депутат Антон Геращенко та інші.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.
У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.