Д.Вороненкова похоронили на Зверинецком кладбище в Киеве

Отпевание убитого Дениса Вороненкова прошло в субботу, 25 марта, во Владимирском соборе Киева.

На панихиде, кроме жены Д.Вороненкова Марии Максаковой, присутствовали бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, народный депутат Антон Геращенко и другие.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.