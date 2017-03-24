Д.Туск зустрінеться із П.Порошенком 30 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Президент Європейської ради Дональд Туск 30 березня, у рамках саміту Європейської народної партії на Мальті, проведе зустрінеться із Президентом України Петром Порошенком. Відповідне повідомлення оприлюднено у тижневому розкладі Д.Туска на сайті Євроради, передає УНН.
"10.45 – двостороння зустріч з президентом України Петром Порошенком", – йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, саміт Європейської народної партії відбудеться на Мальті 29-30 березня.
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