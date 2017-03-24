Д.Туск встретится с П.Порошенко 30 марта

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 37908 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104045 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119465 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178495 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130315 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124971 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117427 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106505 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107546 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103909 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Д.Туск встретится с П.Порошенко 30 марта

Д.Туск встретится с П.Порошенко 30 марта

Киев  •  УНН

 • 13192 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент Европейского совета Дональд Туск 30 марта, в рамках саммита Европейской народной партии на Мальте, встретится с Президентом Украины Петром Порошенко. Соответствующее сообщение опубликовано в недельном расписании Д. Туска на сайте Евросовета, передает УНН.

"10.45 - двусторонняя встреча с Президентом Украины Петром Порошенко", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: П.Порошенко ожидает продолжения сотрудничества после переизбрания Д. Туска в ЕС

Напомним, саммит Европейской народной партии состоится на Мальте 29-30 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Д. Туска переизбрали президентом Евросовета

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