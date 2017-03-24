Д.Туск встретится с П.Порошенко 30 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент Европейского совета Дональд Туск 30 марта, в рамках саммита Европейской народной партии на Мальте, встретится с Президентом Украины Петром Порошенко. Соответствующее сообщение опубликовано в недельном расписании Д. Туска на сайте Евросовета, передает УНН.
"10.45 - двусторонняя встреча с Президентом Украины Петром Порошенко", - говорится в сообщении.
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Напомним, саммит Европейской народной партии состоится на Мальте 29-30 марта.
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