Д.Туск закличе лідерів G7 продовжити санкційну політику проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Голова Євроради Дональд Туск заявив, що закличе лідерів країн G7 продовжити санкційну політику проти Росії, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“З нашого останнього саміту ми не спостерігали нічого, що виправдовувало б зміну нашої санкційної політики щодо Росії. Тому я покличу інших лідерів G7 підтвердити цю політику,” — сказав Д.Туск журналістам перед самітом G7.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко сподівається, що лідери країн НАТО та Великої сімки (G7) дадуть належну оцінку ситуації на Донбасі і порушенням Росією мінських угод, зокрема у питанні продовження санкційного тиску на Москву.
Також держсекретар США Рекс Тіллерсон підтвердив, що санкції США проти РФ будуть збережені до повернення Криму.