Д.Туск призовет лидеров G7 продолжить санкционную политику против России
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что призовет лидеров стран G7 продолжить санкционные политику против России, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"С нашего последнего саммита мы не наблюдали ничего, что оправдывало бы изменение нашей санкционной политики в отношении России. Поэтому я позову других лидеров G7 подтвердить эту политику ", - сказал Туск журналистам перед саммитом G7.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко надеется, что лидеры стран НАТО и Большой семерки (G7) дадут надлежащую оценку ситуации на Донбассе и нарушением Россией минских соглашений, в частности в вопросе продолжения санкционного давления на Москву.
Также госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил, что санкции США против РФ будут сохранены до возвращения Крыма.