Д.Туск призовет лидеров G7 продолжить санкционную политику против России

"С нашего последнего саммита мы не наблюдали ничего, что оправдывало бы изменение нашей санкционной политики в отношении России. Поэтому я позову других лидеров G7 подтвердить эту политику ", - сказал Туск журналистам перед саммитом G7.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко надеется, что лидеры стран НАТО и Большой семерки (G7) дадут надлежащую оценку ситуации на Донбассе и нарушением Россией минских соглашений, в частности в вопросе продолжения санкционного давления на Москву.

Также госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил, что санкции США против РФ будут сохранены до возвращения Крыма.