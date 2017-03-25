Д.Туск: Євросоюз або буде єдиним, або його не буде взагалі

"Європа як політичний суб'єкт або буде єдиною, або її не буде взагалі. Тільки об'єднана Європа може бути суверенною Європою стосовно решти світу. І тільки суверенна Європа гарантує незалежність своїм країнам, гарантує свободу для своїх громадян. Єдність Європи не є бюрократичною моделлю. Вона є набором загальних цінностей і демократичних стандартів. На сьогодні не досить закликати до єдності і протестувати проти "багатьох швидкостей". Набагато важливішим є те, щоб ми всі поважали наші загальні правила, такі як права людини і громадянські свободи, свобода слова і свобода зібрань, система стримувань і противаг, а також верховенство права. Це справжня основа нашої єдності", - сказав він.

З його слів, сьогодні в Римі відновлюється унікальний альянс вільних країн, який 60 років тому ініціювали великі попередники нинішніх лідерів ЄС.

Нагадаємо, лідери ЄС зібралися у Римі для святкування 60-річчя Євросоюзу.