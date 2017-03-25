Д.Туск: Евросоюз или будет единым, или его не будет вообще

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 37859 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104031 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119451 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178481 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130306 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124964 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117423 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106504 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107545 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103909 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Д.Туск: Евросоюз или будет единым, или его не будет вообще

Д.Туск: Евросоюз или будет единым, или его не будет вообще

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Европа как политический субъект или будет едина, или ее не будет вообще. Об этом заявил председатель Евросовета Дональд Туск, выступая на открытии саммита ЕС в Риме по случаю празднования 60-летия Римского договора, передает УНН.

"Европа как политический субъект или будет едина, или ее не будет вообще. Только единая Европа может быть суверенной Европой относительно остального мира. И только суверенная Европа гарантирует независимость своим странам, гарантирует свободу для своих граждан. Единство Европы не является бюрократической моделью. Она представляет собой набор общих ценностей и демократических стандартов. На сегодня недостаточно призывать к единству и протестовать против "многих скоростей". Гораздо важнее то, чтобы мы все уважали наши общие правила, такие как права человека и гражданские свободы, свобода слова и свобода собраний, система сдержек и противовесов, а также верховенство права. Это настоящая основа нашего единства", - сказал он.

По его словам, сегодня в Риме восстанавливается уникальный альянс свободных стран, который 60 лет назад инициировали великие предшественники нынешних лидеров ЕС.

Напомним, лидеры ЕС собрались в Риме для празднования 60-летия Евросоюза.

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