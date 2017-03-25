Д.Туск: Евросоюз или будет единым, или его не будет вообще

"Европа как политический субъект или будет едина, или ее не будет вообще. Только единая Европа может быть суверенной Европой относительно остального мира. И только суверенная Европа гарантирует независимость своим странам, гарантирует свободу для своих граждан. Единство Европы не является бюрократической моделью. Она представляет собой набор общих ценностей и демократических стандартов. На сегодня недостаточно призывать к единству и протестовать против "многих скоростей". Гораздо важнее то, чтобы мы все уважали наши общие правила, такие как права человека и гражданские свободы, свобода слова и свобода собраний, система сдержек и противовесов, а также верховенство права. Это настоящая основа нашего единства", - сказал он.

По его словам, сегодня в Риме восстанавливается уникальный альянс свободных стран, который 60 лет назад инициировали великие предшественники нынешних лидеров ЕС.

Напомним, лидеры ЕС собрались в Риме для празднования 60-летия Евросоюза.