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Д.Туск: відповідальність за Угоду про асоціацію між Україною та ЄС лежить на Нідерландах

Д.Туск: відповідальність за Угоду про асоціацію між Україною та ЄС лежить на Нідерландах

Київ • УНН

 • 9355 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що відповідальність за Угоду про асоціацію між Україною та ЄС наразі лежить на Нідерландах, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

"Щодо України ми ухвалили обов’язкове для виконання рішення задля ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію. Це рішення спричинене занепокоєнням, висловленим минулого року нідерландцями. Тепер відповідальність лежить на Амстердамі. Ратифікація важлива не лише для України, але й для геополітичної стабільності Європи. Ми зробили те, що мали для збереження угоди, яку вже ратифікували 27 країн-членів і Європарламент. Наразі м’яч перебуває на полі Нідерландів", – заявив Д.Туск.

Як повідомляв УНН, у МЗС сподіваються на ратифікацію Угоди Україна-ЄС у Нідерландах у січні.

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