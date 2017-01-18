Д.Туск: відповідальність за Угоду про асоціацію між Україною та ЄС лежить на Нідерландах

"Щодо України ми ухвалили обов’язкове для виконання рішення задля ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію. Це рішення спричинене занепокоєнням, висловленим минулого року нідерландцями. Тепер відповідальність лежить на Амстердамі. Ратифікація важлива не лише для України, але й для геополітичної стабільності Європи. Ми зробили те, що мали для збереження угоди, яку вже ратифікували 27 країн-членів і Європарламент. Наразі м’яч перебуває на полі Нідерландів", – заявив Д.Туск.

Як повідомляв УНН, у МЗС сподіваються на ратифікацію Угоди Україна-ЄС у Нідерландах у січні.