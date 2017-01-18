Д.Туск: ответственность за Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС лежит на Нидерландах
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что ответственность за Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС лежит на Нидерландах, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Что касается Украины мы приняли обязательное для исполнения решение для ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации. Это решение вызвано беспокойством, высказанным в прошлом году нидерландцами. Теперь ответственность лежит на Амстердаме. Ратификация важна не только для Украины, но и для геополитической стабильности Европы. Мы сделали то, что было нужно для сохранения соглашения, которое уже ратифицировали 27 стран-членов и Европарламент. Сейчас мяч находится на поле Нидерландов", - заявил Д.Туск.
Как сообщал УНН, в МИД надеются на ратификацию Соглашения Украина-ЕС в Нидерландах в январе.