Д.Туск: ответственность за Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС лежит на Нидерландах

"Что касается Украины мы приняли обязательное для исполнения решение для ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации. Это решение вызвано беспокойством, высказанным в прошлом году нидерландцами. Теперь ответственность лежит на Амстердаме. Ратификация важна не только для Украины, но и для геополитической стабильности Европы. Мы сделали то, что было нужно для сохранения соглашения, которое уже ратифицировали 27 стран-членов и Европарламент. Сейчас мяч находится на поле Нидерландов", - заявил Д.Туск.

Как сообщал УНН, в МИД надеются на ратификацию Соглашения Украина-ЕС в Нидерландах в январе.