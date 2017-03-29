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Д.Туск розповів про наступні кроки ЄС щодо Brexit

Д.Туск розповів про наступні кроки ЄС щодо Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. У Європейському союзі почнуть переговори щодо прийняття принципів, якими в ЄС керуватимуться у переговорах з Великою Британією. Про це під час брифінгу у Брюсселі повідомив голова Євроради Дональд Туск, передає УНН.

"Для Європейського Союзу першим кроком буде прийняття керівних принципів Євроради для переговорів. Ці рекомендації будуть викладені в загальні положення і принципи, користуючись якими ЄС, представлений Європейською комісією, буде вести переговори зі Сполученим Королівством", - заявив Д.Туск.

Голова Євроради зазначив, що в переговорах ЄС діятиме як єдине ціле і збереже свої інтереси.

"Нашим першим пріоритетом стане мінімізація невизначеності для наших громадян, бізнесу і держав-членів, яка була викликана рішенням Сполученого Королівства. Ми будемо підходити до цих переговорів конструктивно і будемо прагнути домовитися. У майбутньому ми сподіваємося, що Сполучене Королівство буде нам близьким партнером", - розповів Д.Туск.

Зазначимо, що Президент Туск скликав Європейську раду на 29 квітня 2017 року.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підписала лист, який офіційно починає процедуру виходу Британії з ЄС - Brexit.

Також нагадаємо, голова Євроради Д.Туск збирає саміт ЄС щодо Brexit на 29 квітня.

Раніше парламент Британії наділив Т.Мей повноваженнями запуску процедури Brexit.

Під час референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9%) висловилися за вихід країни зі складу ЄС.

Як повідомляв УНН, 29 березня президенту Євроради Дональду Туску вручили офіційний лист щодо виходу Великої Британії з ЄС (Brexit).

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