Д.Туск рассказал о следующих шагах ЕС по поводу Brexit

“Для Европейского Союза первым шагом будет принятие руководящих принципов Евросовета для переговоров. Эти рекомендации будут изложены в общие положения и принципы, пользуясь которыми ЕС, представленный Европейской комиссией, будет вести переговоры с Соединенным Королевством”, — заявил Д.Туск.

Председатель Евросовета отметил, что в переговорах ЕС будет действовать как единое целое и сохранит свои интересы.

“Нашим первым приоритетом станет минимизация неопределенности для наших граждан, бизнеса и государств-членов, которая была вызвана решением Соединенного Королевства. Мы будем подходить к этим переговорам конструктивно и будем стремиться договориться. В будущем мы надеемся, что Соединенное Королевство будет нам близким партнером”, — рассказал Д.Туск.

Отметим, что Президент Туск созвал Европейский совет на 29 апреля 2017 года.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй подписала письмо, которое официально начинает процедуру выхода Британии из ЕС — Brexit.

Также напомним, председатель Евросовета Туск собирает саммит ЕС по Brexit на 29 апреля.

Ранее парламент Великобритании наделил Т.Мей полномочиями запуска процедуры Brexit.

Во время референдума в июня 2016 году большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.

Как сообщал УНН, 29 марта президенту Евросовета Дональда Туска вручили официальное письмо о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).