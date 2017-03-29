Д.Туск рассказал о следующих шагах ЕС по поводу Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Европейском союзе начнут переговоры по принятию принципов, которыми в ЕС руководствоваться в переговорах с Великобританией. Об этом во время брифинга в Брюсселе сообщил председатель Евросовета Дональд Туск, передает УНН.
“Для Европейского Союза первым шагом будет принятие руководящих принципов Евросовета для переговоров. Эти рекомендации будут изложены в общие положения и принципы, пользуясь которыми ЕС, представленный Европейской комиссией, будет вести переговоры с Соединенным Королевством”, — заявил Д.Туск.
Председатель Евросовета отметил, что в переговорах ЕС будет действовать как единое целое и сохранит свои интересы.
“Нашим первым приоритетом станет минимизация неопределенности для наших граждан, бизнеса и государств-членов, которая была вызвана решением Соединенного Королевства. Мы будем подходить к этим переговорам конструктивно и будем стремиться договориться. В будущем мы надеемся, что Соединенное Королевство будет нам близким партнером”, — рассказал Д.Туск.
Отметим, что Президент Туск созвал Европейский совет на 29 апреля 2017 года.
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которое официально начинает процедуру выхода Британии из ЕС — Brexit.
Также напомним, председатель Евросовета Туск собирает саммит ЕС по Brexit на 29 апреля.
Ранее парламент Великобритании наделил Т.Мей полномочиями запуска процедуры Brexit.
Во время референдума в июня 2016 году большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.
Как сообщал УНН, 29 марта президенту Евросовета Дональда Туска вручили официальное письмо о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).