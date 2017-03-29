Д.Туск про Brexit: ми вже сумуємо за Великою Британією

"Ні в Лондоні, ні в Брюсселі немає причин робити вигляд, що це щасливий день. Зрештою, більшість європейців, включаючи майже половину британців, які проголосували і хотіли б, щоб ми залишилися разом, а не розходилися. Що стосується мене, то я не буду робити вигляд, що я сьогодні щасливий…Що я ще можу додати до цього? Ми вже сумуємо за вами", - заявив Д.Туск.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підписала лист, який офіційно починає процедуру виходу Британії з ЄС - Brexit.

Також нагадаємо, голова Євроради Д.Туск збирає саміт ЄС щодо Brexit на 29 квітня.

Раніше парламент Британії наділив Т.Мей повноваженнями запуску процедури Brexit.

Під час референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9%) висловилися за вихід країни зі складу ЄС.

Як повідомляв УНН, 29 березня президенту Євроради Дональду Туску вручили офіційний лист щодо виходу Великої Британії з ЄС (Brexit).