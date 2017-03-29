Д.Туск о Brexit: мы уже скучаем за Великобританией

"Ни в Лондоне, ни в Брюсселе нет причин делать вид, что это счастливый день. В конце концов, большинство европейцев, включая почти половину проголосовавших британцев, хотели бы, чтобы мы остались вместе, а не расходились. Что касается меня, то я не буду делать вид, что я сегодня счастлив…Что я могу добавить к этому? Ми уже скучаем за вами ", - заявил Д.Туск.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй подписала письмо, официально начинающее процедуру выхода Британии из ЕС.

Также напомним, председатель Евросовета Туск собирает саммит ЕС по Брекситу на 29 апреля.

Ранее парламент Великобритании наделил Т.Мей полномочиями запуска процедуры Брексита.

Во время референдума в июне 2016 году большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.

Как сообщал УНН, 29 марта президенту Евросовета Дональда Туска вручили официальное письмо о выходе Великобритании из ЕС (Brexit) .