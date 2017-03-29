Д.Туск отримав від Британії офіційний лист про Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Президенту Євроради Дональду Туску вручили офіційний лист щодо виходу Великої Британії з ЄС (Brexit). Про це він повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Лист щодо (запуску - ред.) статті 50 Лісабонської угоди щодо Brexit", - підписав Д.Туск фотографію, де він отримує документ.
Офіційний лист з оповіщенням про запуск Brexit передав Д.Туску посол Британії Тім Барроу.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підписала лист, який офіційно починає процедуру виходу Британії з ЄС - Brexit.
Також нагадаємо, голова Євроради Д.Туск збирає саміт ЄС щодо Brexit на 29 квітня.
Раніше парламент Британії наділив Т.Мей повноваженнями запуску процедури Brexit.
Під час референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9%) висловилися за вихід країни зі складу ЄС.