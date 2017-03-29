Д.Туск получил от Британии официальное письмо о Brexit

"Письмо о (запуске - ред.) статьи 50 Лиссабонского соглашения по Brexit", - подписал Д.Туск фотографию, где он получает документ.

Официальное письмо с оповещением о запуске Brexit передал Д.Туску посол Великобритании Тим Барроу.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которым официально начинает процедуру выхода Британии из ЕС - Brexit.

Также напомним, председатель Евросовета Д.Туск собирает саммит ЕС по Brexit на 29 апреля.

Ранее парламент Великобритании наделил Т.Мэй полномочиями для запуска процедуры Brexit.

Во время референдума в июне 2016 года большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.