Д.Туск і П.Порошенко сподіваються на якнайшвидше запровадження "безвізу" для України (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко і голова Євроради Дональд Туск під час зустрічі на Мальті висловили сподівання на якнайшвидше завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і запровадження безвізового режиму для громадян України, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"Президенти висловили сподівання на якнайшвидше завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також запровадження безвізового режиму для громадян України", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що Дональд Туск підтримав курс українських реформ та висловився за подальше зближення України з ЄС.
Глава держави привітав Дональда Туска з переобранням на посаду Президента Європейської Ради і висловив впевненість, що він і надалі буде активно підтримувати Україну.
Нагадаємо, П.Порошенко і Д.Туск засудили спрямовані на порушення мінських угод дії РФ.