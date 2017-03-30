Д.Туск і П.Порошенко сподіваються на якнайшвидше запровадження "безвізу" для України (доповнено)

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко і голова Євроради Дональд Туск під час зустрічі на Мальті висловили сподівання на якнайшвидше завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і запровадження безвізового режиму для громадян України, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

"Президенти висловили сподівання на якнайшвидше завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також запровадження безвізового режиму для громадян України", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Дональд Туск підтримав курс українських реформ та висловився за подальше зближення України з ЄС.

Глава держави привітав Дональда Туска з переобранням на посаду Президента Європейської Ради і висловив впевненість, що він і надалі буде активно підтримувати Україну.

Нагадаємо, П.Порошенко і Д.Туск засудили спрямовані на порушення мінських угод дії РФ.

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