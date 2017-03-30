Д.Туск и П.Порошенко надеются на скорейшее введение "безвиза" для Украины (дополнено)

"Президенты выразили надежду на скорейшее завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также введение безвизового режима для граждан Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Дональд Туск поддержал курс украинских реформ и высказался за дальнейшее сближение Украины с ЕС.

Глава государства поздравил Дональда Туска с переизбранием на пост президента Европейского Совета и выразил уверенность, что он и в дальнейшем будет активно поддерживать Украину.

Напомним, П.Порошенко и Д.Туск осудили направленные на нарушение минских соглашений действия РФ.