Д.Туск и П.Порошенко надеются на скорейшее введение "безвиза" для Украины (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и председатель Евросовета Дональд Туск во время встречи на Мальте выразили надежду на скорейшее завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и введение безвизового режима для граждан Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Президенты выразили надежду на скорейшее завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также введение безвизового режима для граждан Украины", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Дональд Туск поддержал курс украинских реформ и высказался за дальнейшее сближение Украины с ЕС.
Глава государства поздравил Дональда Туска с переизбранием на пост президента Европейского Совета и выразил уверенность, что он и в дальнейшем будет активно поддерживать Украину.
Напомним, П.Порошенко и Д.Туск осудили направленные на нарушение минских соглашений действия РФ.